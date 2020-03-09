Мультфільм "Уперед" заборонила для показу в кількох країнах: відома причина

Сімейний мультиплікаційний фільм Disney "Уперед" не вийде у прокат у кількох країнах Близького Сходу. Все тому, що у ньому побачили натяк на гомосексуальність.

Про це повідомляє Deadline. За даними журналістів, мультфільм "Уперед" не вийде на екрани Кувейту, Оману, Катару та Саудівської Аравії. Водночас інші країни Близького Сходу не відмовились від показу новинки Disney.

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Причиною для скандального рішення став перегляд мультфільму цензорами. У комедійній історії експерти помітили гомосексуальну героїню, тому й вирішили не показувати це молоді. Виявилось, що у мультфільмі "Уперед" в одній сцені поліцейська-циклоп Спектр заговорила про свою кохану. В Росії теж звернули на це увагу, замінивши слова "дівчина" на "партнер".

Цікаво, що це перший ЛГБТ-персонаж, який з'явився у новинках Disney і Pixar. Озвучувала циклопа Спектр акторка Ліна Вейт.



Спектр з мультфільму "Уперед" / IMDb

Що відомо про мультфільм "Уперед"

Українські кіномани мають змогу переглянути захопливий мультфільм "Уперед". Його прем'єра відбулась у п'ятницю, 5 березня. Водночас дебют мультфільму у світі відбувся кількома тижнями раніше, тому у мережі вже поділились враженнями від перегляду.

Героями новинки Disney є тролі, кентаври, ельфи та інші істоти. Вони живуть звичним життям, яке не відрізняється від людського: персонажі мультфільму читають газети, займаються спортом та зляться на єдинорогів, які їдять сміття. Технології в місті також стрімко розвиваються. Поява машин і телефонів витісняє чудеса із життя істот, тому два брати-ельфи на старенькому фургончику вирушають у захопливу мандрівку. Вони хочуть подивитись, чи десь ще існує магія та знайти батька, який давно загинув.

Головних персонажів озвучив Кріс Пратт і Том Голланд. Мультфільм вже отримав схвальні відгуки від кіноманів, а от у прокаті показав невтішні показники. Зі старту прокату "Уперед" зібрав всього 28 мільйонів доларів та отримав рейтинг на IMDb 7,7. Однак експерти зазначають, що на ці дані могла вплинути епідемія коронавірусу у світі, адже багато кінотеатрів закриті.

Дивіться трейлер мультфільму "Уперед": відео