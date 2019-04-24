Музей каналізації: чим дивує один з найнезвичніших музеїв Парижа

199 Читать новость на русском
Музей каналізації у Парижі
Музей каналізації у Парижі / hronika.info

Як на парфумерну столицю світу, Музей каналізації у Парижі – це місце доволі незвичне і з ароматом зовсім не парфумним.

Проте це унікальна нагода дослідити невеличку ділянку функціонуючої каналізаційної системи міста, яка спроможна відкинути вас на кілька століть назад. Адже ви маєте можливість пройтися тунелями, які проклали майже два століття тому.

Читайте також: Топ-15 чудернацьких музеїв світу, які вас здивують своїм існуванням


Музей каналізації у Парижі

Для вразливих туристів облаштували спеціальні пандуси. Також туристичні ділянки тунелів забезпечують світлом та подачею свіжого повітря.


Музей каналізації у Парижі

В галереях "підземного царства" відвідувачам/відвідувачкам пропонують оглянути окремі механізми, устаткування, комп’ютерні системи моніторингу. А моніторити є що – на сьогодні довжина каналізаційної системи Парижу досягає 2100 кілометрів.


Музей каналізації у Парижі

Цікаво, що цьому антиподу парфумерній індустрії відомий письменник Віктор Гюго присвятив 50 сторінок свого роману "Знедолені". Також каналізацію міста згадали в своїх роботах Умберто Еко в "Маятнику Фуко" та Гастон Леру в "Привиді опери".

blog_ava
З 1 травня українці будуть платити за газ менше
сьогодні
4942
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Новини Франції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
сьогодні 16:46 Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
456
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 13:00 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
18209
"Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
сьогодні 12:29 "Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
Юлія Ліпенцева 387
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
23 квітня 19:53 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3263
Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
23 квітня 16:30 Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
Юлія Михайлова 3518
Новини
Більше новин
Залиште відгук