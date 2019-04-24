Музей каналізації: чим дивує один з найнезвичніших музеїв Парижа

Як на парфумерну столицю світу, Музей каналізації у Парижі – це місце доволі незвичне і з ароматом зовсім не парфумним.

Проте це унікальна нагода дослідити невеличку ділянку функціонуючої каналізаційної системи міста, яка спроможна відкинути вас на кілька століть назад. Адже ви маєте можливість пройтися тунелями, які проклали майже два століття тому.

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Музей каналізації у Парижі

Для вразливих туристів облаштували спеціальні пандуси. Також туристичні ділянки тунелів забезпечують світлом та подачею свіжого повітря.



Музей каналізації у Парижі

В галереях "підземного царства" відвідувачам/відвідувачкам пропонують оглянути окремі механізми, устаткування, комп’ютерні системи моніторингу. А моніторити є що – на сьогодні довжина каналізаційної системи Парижу досягає 2100 кілометрів.



Музей каналізації у Парижі

Цікаво, що цьому антиподу парфумерній індустрії відомий письменник Віктор Гюго присвятив 50 сторінок свого роману "Знедолені". Також каналізацію міста згадали в своїх роботах Умберто Еко в "Маятнику Фуко" та Гастон Леру в "Привиді опери".