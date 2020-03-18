Музичний фестиваль сучасного мистецтва Glastonbury скасували через коронавірус

Фестиваль Glastonbury-2020, який повинен був відбутись 24 – 28 червня у Великій Британії скасували через загрозу поширення коронавірусу. Один з найбільших фестивалів у світі не буде перенесений на іншу дату.

Таким болючим для фанатів рішенням поділились організатори Glastonbury, які ще буквально декілька днів тому не збирались його переносити чи скасовувати через пандемію коронавірусу. Але нові заходи, оголошені британським урядом щодо обмеження масових заходів, унеможливили відкриття фестивалю. Про це повідомляють на сайті фестивалю.

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Відомо, що фестиваль зазвичай збирає у містечку Ґластонбері на фестивалі понад 200 тисяч людей. Дирекція заходу повідомила, що понад 135 тисяч осіб, які вже надіслали аванс за квитки (аванс – 50 євро, повна вартість – 270), можуть або повернути собі кошти, або покласти їх на депозит для покупки квитків на Glastonbury-2021.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас усіх в майбутньому році, а до тих пір посилаємо вам свою любов і підтримку,

– йдеться у заяві організаторів Glastonbury.

Додамо, що цьогоріч на фестивалі Glastonbury повинні були виступити такі зірки, як Лана Дель Рей, Тейлор Свіфт, Пол Маккартні та інші.

Що відомо про Glastonbury?Цьогорічний фестиваль мав бути 50-м за рахунком, оскільки вперше його провели у 1970 році. Цей фестиваль вважають "британським Вудстоком" і є однією з найважливіших подій у музиці у Великій Британії. Окрім рок-виступів там можна побачити і танцювальні номери, і фольлорні, і театральні, а також художні експозиції.

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