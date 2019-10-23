Музикант Red Hot Chili Peppers зіграв весілля з жінкою, яка молодша за нього на 18 років: фото

764 Читать новость на русском
Басист Red Hot Chili Peppers одружився
Басист Red Hot Chili Peppers одружився / Instagram / @flea333

57-річний басист Red Hot Chili Peppers Флі (справжнє ім'я якого Майкл Бальзарі) одружився з дизайнеркою ювелірних прикрас іранського походження Мелоді Есані.

Про це Флі, який був визнаний найкращим бас-гітаристом 2010 року за версією каналу BBC, повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши перші фото. Весілля закохані зіграли в Лос-Анджелесі.

Читайте також: Емілії Кларк – 33: секрети стилю зірки "Гри престолів" з фото

Мелоді Есані для особливого дня обрала обтислу весільну сукню з довгим шлейфом, яка прикрашена квітковою аплікацією. Натомість басист Red Hot Chili Peppers обрав костюм кольору лаванди. Знімок Флі зворушливо підписав.

Моє життя змінилося назавжди, і я нескінченно смиренний і вдячний. Людина, яка бачить все і знає мене. Моя дружина Мелоді Есані,
– прокоментував музикант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Flea (@flea333)

 

Есані також показала шанувальникам у мережі весільне фото, під яким з гумором зазначила: "Цими вихідними я вийшла заміж за свого найкращого друга. Безумовно, це моя найкраща колаборація у життя. Ти – моє серце".

Читайте також: Весілля століття: нащадок Наполеона Бонапарта одружився на праправнучці австрійського імператора

Як повідомляють західні ЗМІ, закохані заручилися близько місяця до весілля. Для Флі шлюб з Мелоді став другим. У чоловіка є двоє дітей: 31-річна дочка від ексдружини Лоеше Зевіар і 14-річна дочка від його відносин з моделлю Френкі Рейдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melody Ehsani (@melodyehsani)

 

 

blog_ava
Як носити твідову спідницю: стильний приклад Донателли Версаче
сьогодні
9821
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні 14:05 Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 7707
Хто з зіркових акторів зустрів кохання на знімальному майданчику
сьогодні 12:53 Хто з зіркових акторів зустрів кохання на знімальному майданчику
Марія Бондар 1142
Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
22 жовтня 17:03 Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 6182
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
22 жовтня 16:02 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 4735
Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу
22 жовтня 09:21 Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу
Юлія Михайлова 2733
Новини
Більше новин
Залиште відгук