Музикант Red Hot Chili Peppers зіграв весілля з жінкою, яка молодша за нього на 18 років: фото

57-річний басист Red Hot Chili Peppers Флі (справжнє ім'я якого Майкл Бальзарі) одружився з дизайнеркою ювелірних прикрас іранського походження Мелоді Есані.

Про це Флі, який був визнаний найкращим бас-гітаристом 2010 року за версією каналу BBC, повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши перші фото. Весілля закохані зіграли в Лос-Анджелесі.

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Мелоді Есані для особливого дня обрала обтислу весільну сукню з довгим шлейфом, яка прикрашена квітковою аплікацією. Натомість басист Red Hot Chili Peppers обрав костюм кольору лаванди. Знімок Флі зворушливо підписав.

Моє життя змінилося назавжди, і я нескінченно смиренний і вдячний. Людина, яка бачить все і знає мене. Моя дружина Мелоді Есані,

– прокоментував музикант.

Есані також показала шанувальникам у мережі весільне фото, під яким з гумором зазначила: "Цими вихідними я вийшла заміж за свого найкращого друга. Безумовно, це моя найкраща колаборація у життя. Ти – моє серце".

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Як повідомляють західні ЗМІ, закохані заручилися близько місяця до весілля. Для Флі шлюб з Мелоді став другим. У чоловіка є двоє дітей: 31-річна дочка від ексдружини Лоеше Зевіар і 14-річна дочка від його відносин з моделлю Френкі Рейдер.