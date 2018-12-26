Музиканти легендарного гурту U2 виступили посеред вулиці Дубліна: ефектні відео

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Музиканти легендарного гурту U2 виступили посеред вулиці Дубліна
Музиканти легендарного гурту U2 виступили посеред вулиці Дубліна / Twitter / @daniDpVox

Перед католицьким Різдвом соліст гурту U2 Боно та гітарист Едж вирішили здивувати своїх прихильників. Легендарний ірландський колектив виступив просто посеред Дубліна.

Відомі артисти відмовились від будь-яких почестей та обрали одне з найлюдніших місць у столиці Ірландії – Графтон-стріт. Перед несподіваним виступом учасників гурту U2 представили, як "двох хлопців із півночі Дубліна". Відтак ніхто з очевидців не сподівався, що побачить легендарних артистів.

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Просто посеред різдвяного свята Боно і Едж, на концерти яких прагнуть потрапити мільйони прихильників, виконали нові пісні з останнього альбому та новорічні композиції. Збентежений натовп не стримував свого захвату із перших же акордів. Згодом артисти розповіли, що виступили з благодійною метою. Боно та Едж звернулись до всіх ірландців та туристів з проханням допомогти фінансово організації "Simon Community", яка опікується безхатьками. 

Невідомо, яку суму вдалось зібрати учасникам U2. Однак ірландці були в захваті від такої ініціативи музикантів. Вони заполонили мережу ефектними кадрами із виступу Боно та Еджа. 

 

Теги: благочинність LifeStyle Музика Ірландія
Джерело: 24 Канал
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