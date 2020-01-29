Є ознаки того, що хтось комусь подзвонив, – Сеітаблаєв про конкурс на посаду голови Держкіно

Кабмін визначився з головою Держкіно. Очолила агентство Марина Кудерчук. До цього вона була заступницею голови Запорізької обдержадміністрації. з аграрних питань. Таке кадрове рішення одразу ж спровокувало скандал. Кінокритики і журналісти наголошують, що у Кудерчук немає необхідної кваліфікації, а більш достойних кандидатів просто "завалили" на конкурсі.

Тоді достатню кількість балів набрала тільки Юлія Сінькевич – генпродюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю з 10-річним досвідом роботи у сфері.

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Та Сінькевич не пройшла співбесіду у комісії Агентства з питань держслужби.

Ставити 0,5 балів людині, лідерські якості якої знає вся українська кіноіндустрія і які підтверджені її працею багаторічною. Це, м'яко кажучи, і має ознаки того, що хтось комусь подзвонив,

– прокоментував ситуацію відомий кінорежисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Тоді вперше кіномитці вийшли на протест, бо переконані, що Сінькевич "завалили". Вони вимагали переглянути результати конкурсу. Натомість, Агентство з питань держслужби оголосило повторне змагання за посаду.



Юлія Сінькевич

Хоч у першому конкурсі Марина Кудерчук вибула ще на етапі електронного тестування, потім вона повторно подала свою кандидатуру на цей пост. Та за кількістю набраних балів посіла третє місце з п'яти. Найбільше балів мала Ольга Бесхмельниціна – продюсерка та виконавча директорка Фонду культурної дипломатії UART. А також високий бал від комісії отримав Сергій Зленко – директор київських кінотеатрів "Бумер" та "Магнат". Проте Кабмін обрав іншого лідера. У кіноіндустрії ім'я Марина Кудерчук – невідоме, тому митці не знають, чого чекати від нової очільниці Держкіно.

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Що відомо про Марину Кудерчук

Марина Кудерчук очолювала місцевий кінотеатр в Запоріжжі з 2017 по 2019 рік. Також вона була співорганізатором місцевого кінофестивалю. ьПісля нетривалої роботи директором кінотеатру подала свою кандидатуру на посаду заступника голови Запорізької обладміністрації з аграрних питань. У вересні 2019 року отримала посаду, а вже у листопаді її прізвище фігурувало у спуску кандидатів на посаду голови Держкіно.

Я не знаю пані Кудерчук, не був з нею знайомий. Тепер це керівництво очевидно має продемонструвати стратегію своїх дій. Давайте її почуємо,

– зазначив ексголова Держкіно Пилип Іллєнко.



Очільницею Держкіно стала Марина Кудерчук

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з новопризначеною головою Держкіно. Проте на дзвінки та повідомлення Марина Кудерчук не відповіла.

Цього року Держкіно отримає від держави майже 800 мільйонів гривень на підтримку кінематографу. Регулятор займається не тільки фінансуванням фільмів, а й організацією українських павільйонів на міжнародних кінофестивалях, лобіює законодавчі ініціативи, вигідні кіноринку.