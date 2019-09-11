На 41-му тижні вагітності: Санта Дімопулос готується до пологів

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос повідомила своїх шанувальників, що вона досі вагітна. Жінка, яка вже на 41 тижні вагітності, зовсім скоро народить свою другу дитину у Монако, куди вона прибула напередодні.

Санта Дімопулос не приховує подробиці своєї вагітності у соціальних мережах. Крім того, артистка на останніх тижнях вагітності навіть знялася у справжній fashion-фотосесії у звабливих образах. На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що почався 41-й тиждень її вагітності.

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Знаменитість поцікавилася у підписників, що можна робити для прискорення процесу. За її словами, дитина з кожним днем стає все більшою і не думає "виходити".

"Відчуваю себе вже не просто слоном, а слоном який з'їв іншого слона!" – жартує Дімопулос.

Санта повідомила: якщо у неї не почнуться природні пологи, то вже за тиждень лікарі будуть їх викликати.

Мені одна знайома (лікар) порадила шампанське і сходинками прискореним темпом... Чула ще таке:️ займатися сексом (не допомагає), ️мити підлогу (не хочу),️ багато ходити (не можу),️ понервувати (не виходить),

– додала знаменитість у підписі.