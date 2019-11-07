На Airbnb пропонують пожити у будинку, в якому провів дитинство Гаррі Поттер: фото

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Будинок Гаррі Поттера в селі Лавенхем
Будинок Гаррі Поттера в селі Лавенхем / Airbnb

Орендувати дім можна мінімум на дві доби. За одну ніч доведеться віддати близько 3500 гривень.

Мрія прихильників "Гаррі Поттера" може стати реальністю. Завдяки сервісу оренди житла Airbnb, охочі мають змогу пожити в будинку Гаррі Поттера. Він розташований в англійському селі Лавенхем.

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Будинок розрахований на двох гостей, у ньому є ванна, дві спальні, вітальня, камін і сад.

  Гаррі Поттер
Вітальня у будинку Гаррі Поттера в селі Лавенхем / Airbnb

Гаррі Поттер
Вітальня у будинку Гаррі Поттера в селі Лавенхем / Airbnb

Гаррі Поттер
Одна зі спалень у будинку Гаррі Поттера в селі Лавенхем / Airbnb

Забронювати легендарний будинок можна мінімум на дві ночі. Ціна за добу становить близько 3500 гривень. 

Згідно з інформацією на Airbnb, Лавенхем визнаний найкращим середньовічним селищем Великобританії. У ньому є понад 300 раритетних об’єктів, які охороняються. Деякі з них можна помітити у фільмах про Гаррі Поттера.

Нагадаємо, що перші копії частини "Гаррі Поттер і Філософський камінь" віддані фанати придбали за чималу суму. Один із запеклих шанувальників віддав зі своєї кишені 30 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як книга була представлена на аукціоні з оцінкою у 15 тисяч фунтів стерлінгів. 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Оренда нерухомості Новини нерухомості
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