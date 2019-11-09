На аукціоні продали речі загиблого соліста The Prodigy Кіта Флінта: відома сума виторгу

Особисті речі Кіта Флінта, який покінчив життя самогубством у березні 2019 року, продали. Чимало прихильників гурту The Prodigy взяли участь в анонсованому аукціоні, відтак за всі лоти родичі зуміли отримати майже 450 тисяч доларів.

Аукціон відбувся 7 листопада у британському Кембриджі. Родичі загиблого Кіта Флінта передали представникам Cheffins Fine Art близько 170 речей, які належали солісту The Prodigy. Серед них – одяг та прикраси, в яких артист виступав на концертах і фестивалях, раритетні меблі, які Кіт самотужки підбирав для свого помешкання, та навіть музичні нагороди.

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Особливу увагу прихильників The Prodigy привернуло ліжко Кіта Флінта, яке також було виставлене на продаж. Дубовий виріб був ручної роботи та мав сходи і сталеві готичні оздоблення. Кілька людей позмагались за купівлю цього ліжка, однак придбати його вдалось європейському меломану за 10,8 тисячі доларів.



Ліжко Кіта Флінта продали на аукціоні / Cheffins Fine Art

Прикраси соліста гурту The Prodigy також привернули чималу увагу на аукціоні. Все тому, що серед лотів був знаменитий срібний пірсинг, який можна побачити у багатьох кліпах та інтерв'ю Кіта Флінта.



Прикраси Кіта Флінта / Cheffins Fine Art

Однак найбільшу суму прихильники артиста віддали за три нагороди MTV. Статуетки, про які мріють тисячі співаків, купили за понад 20 тисяч доларів.



Нагороди соліста гурту The Prodigy / Cheffins Fine Art

Ще всередині жовтня 2019 журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що родичі загиблого Кіта Флінта виставили на продаж його речі. Таке рішення було вимушеним, адже артист залишив після своєї смерті багато боргів та несплачені податки на суму 8 мільйонів доларів. До самогубства соліст The Prodigy планував продати свій паб The Leather Bottle і маєток у Великій Британії. Заклад був не прибутковим, тому знайомі Кіта Флінта не розуміли, чому він кілька років намагався врятувати свій бізнес, який приніс йому борг у 600 тисяч доларів.

Що відомо про смерть Кіта Флінта?Тіло 49-річного Кіта Флінта знайшли 4 березня 2019 року. Соліст гурту The Prodigy повісився в одній з кімнат свого будинку в британському графстві Ессекс. Попрощатись із Кітом Флінтом прийшли всі його родичі, колеги по колективу та сотні прихильників.



Достеменно невідомо, що змусило популярного артиста скоїти самогубство. За словами інсайдерів, Кіт Флінт пішов із життя через розлучення з його дружиною – моделлю Маюмі Кай. Судовий процес завершився незадовго до його смерті, а після розлучення вокаліст The Prodigy скаржився на депресію і знову почав вживати наркотики.

Про життя та смерть Кіта Флінта – дивіться у відео: