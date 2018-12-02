На честь Одрі Хепберн: онука легендарної акторки вперше за довгий час вийшла у світ – фото
24 річна онука легендарної акторки Одрі Хепберн, Емма Кетлін Хепберн Феррер вперше за довгий час з'явилася на публіці, продемонструвавши свою нову коротку зачіску.
Емма Кетлін Хепберн Феррер – це дочка старшого сина Одрі Шона Хепберна Феррера і Лейли Фланніган. Онука легенди не живе публічним життям і рідко з'являється на публіці.
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Однак днями дівчина завітала на 14 щорічний традиційний бал ЮНІСЕФ у Нью-Йорку, пише InStyle. Багато уваги привернула зачіска Емми, адже із коротким волоссям вона стала ще більш схожою на свою бабусю Одрі Хепберн.
Одрі Хепберн
Як відомо, Емма Кетлін продовжує справу Одрі і подорожує із благодійними місіями ЮНІСЕФ. За її словами, завдяки добрим справам вона відчуває глибокий зв'язок зі своєю сім'єю.
Люди завжди дивляться на мене і оцінюють: чи схожа я на Одрі Хепберн, одягаюся чи, як вона? Так ось, беручи участь в місії ЮНІСЕФ, я віддаю честь роботі моєї бабусі в цьому фонді. В цьому я дуже хочу бути на неї схожа,
– заявила Емма.
Емма Кетлін Хепберн Феррер / Getty Images
Емма Кетлін Хепберн Феррер / Getty Images
Емма Кетлін Хепберн Феррер / Getty Images