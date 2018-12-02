На честь Одрі Хепберн: онука легендарної акторки вперше за довгий час вийшла у світ – фото

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Емма Кетлін Хепберн Феррер
Емма Кетлін Хепберн Феррер / www.gettyimages.com

24 річна онука легендарної акторки Одрі Хепберн, Емма Кетлін Хепберн Феррер вперше за довгий час з'явилася на публіці, продемонструвавши свою нову коротку зачіску.

Емма Кетлін Хепберн Феррер – це дочка старшого сина Одрі Шона Хепберна Феррера і Лейли Фланніган. Онука легенди не живе публічним життям і рідко з'являється на публіці.

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Однак днями дівчина завітала на 14 щорічний традиційний бал ЮНІСЕФ у Нью-Йорку, пише InStyle. Багато уваги привернула зачіска Емми, адже із коротким волоссям вона стала ще більш схожою на свою бабусю Одрі Хепберн.

одрі хепберн
Одрі Хепберн

Як відомо, Емма Кетлін продовжує справу Одрі і подорожує із благодійними місіями ЮНІСЕФ. За її словами, завдяки добрим справам вона відчуває глибокий зв'язок зі своєю сім'єю.

Люди завжди дивляться на мене і оцінюють: чи схожа я на Одрі Хепберн, одягаюся чи, як вона? Так ось, беручи участь в місії ЮНІСЕФ, я віддаю честь роботі моєї бабусі в цьому фонді. В цьому я дуже хочу бути на неї схожа,
– заявила Емма.

Емма Кетлін Хепберн Феррер
Емма Кетлін Хепберн Феррер / Getty Images

Емма Кетлін Хепберн Феррер
Емма Кетлін Хепберн Феррер / Getty Images

Емма Кетлін Хепберн Феррер
Емма Кетлін Хепберн Феррер / Getty Images

Теги: LifeStyle благочинність
Джерело: Lifestyle
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