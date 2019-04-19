На Джастіна Бібера подали в суд: потерпілий фотограф хоче розплати через два роки після ДТП

Американський фотограф потрапив під колеса поп-зірки близько двох років тому. Однак на місці ДТП не пред'являв ніяких звинувачень і чоловіки без скарг роз'їхалися по справах. Однак через два роки після пригоди репортер захотів справделивості і подав на 25-річного Джастіна Бібера в суд.

Як повідомляє видання Celebre Tainment, фотограф, який потрапив у ДТП з Джастіном Бібером у 2017 році, вимагає розплати. Тому після повернення співака і його нареченої Хейлі Болдуін з фестивалю Coachella він повинен буде з'явитися в суді.

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ДТП за участю Джастіна Бібера трапилося у 2017 році. Тоді співак повертався з церковної служби. Сідаючи в авто, яке оточило чимало фотографів і репортерів, він не почекав, поки натовп розійдеться, а одразу натиснув на газ. Внаслідок цього під його колеса потрапив один із присутніх папараці.

25-річний Джастін Бібер не намагався втекти з місця події, а навпаки дочекався швидкої допомоги і приїзду поліції. Однак у потерпілого не було претензій до водія і він не висунув жодних звинувачень. А через два роки після пригоди фотограф згадав і вирішив відновити справедливість.

Чоловік стверджує, що після аварії він переживає затяжний моральний стрес, що відбивається на його фізичному здоров'ї та працездатності. Адвокат постраждалого заявив, що він подав повторний позов через те, що страхова компанія Джастіна Бібера виплатила йому надто малу компенсацію.