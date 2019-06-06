На хвилі в океані або між зірок за секунди: приголомшливі фото із цифрової виставки

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Виставка, присвячена Ван Гогу, у "Майстерні світла"
Виставка, присвячена Ван Гогу, у "Майстерні світла" / Atelier des Lumières

Уявіть собі, як земля вислизує з-під ніг і ви в мить опиняєтесь на хвилі в океані, або як все навколо заростає квітами, включно з вами, як по вам повзуть уривки фраз з листів Ван Гога до брата Тео, у які художник вкладав всю свою біль та любов до цього світу. Образи, пейзажі, все змінюється за секунди – множиться, розсипається, деформується, зникає, поглинає. І у центрі цього вихору – ви.

Центр цифрового мистецтва, або ж "Майстерня світла" у Парижі, це точка перетину мистецтва ХХ століття та сучасних технологій. Тепер всі охочі можуть не просто долучитись до прекрасного, а й стати його частиною.

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Виставка, присвячена Ван Гогу, у "Майстерні світла"

Цифрове життя у ньому забезпечують 140 сучасних лазерних проекторів. За допомогою них картини "виводять" на всю поверхню приміщень – підлогу, стелі та 10-метрові стіни. Виглядає це приголомшливо – людина більше не є сторонньою спостерігачкою/спостерігачем, а опиняється всередині картини, взаємодіє з нею. 


Виставка, присвячена Густаву Клімту, у "Майстерні світла"

У "Майстерні світла" ви маєте нагоду пережити вир емоцій, буквально загорнувшись у картини та досвід тієї людини, яка їх створила. Це грандіозний проект, який, поєднуючи зображення та музику, створює потужний ефект занурення в альтернативну реальність. Кольори проходять не крізь вас, а розкладаються в вас. Це той момент, коли можна стверджувати – мистецтво відбулось.

Чим дивує наймасштабніший мультимедійний арт-центр у світі і що там експонують нині – читайте у матеріалі 24 каналу.


Виставка у "Майстерні світла"


Виставка у "Майстерні світла"


Виставка у "Майстерні світла"


Виставка у "Майстерні світла"


Виставка у "Майстерні світла"

Приголомшливі мистецькі виставки у "Майстерні світла": дивіться фото

Всі фото – Atelier des Lumières

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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