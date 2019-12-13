Дженніфер Лопес станцювала зі своєю 74-річною мамою на концерті: шалене відео

Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес продовжує їздити містами США в рамках свого грандіозного турне. На одному з виступів вона підготувала для прихильників сюрприз: співачка запросила на сцену свою 74-річну маму та разом із нею станцювала під запальні ритми свого хіта.

Відповідний ролик з'явився на інстаграм-сторінці Дженніфер Лопес та одразу ж викликав чималий ажіотаж. Сама ж артистка вирішила з гумором зазначити, що саме від мами їй передалась любов до танців та шалена енергія.

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Люди часто запитують мене, звідки в мені стільки енергії, драйву, де я беру свої танцювальні рухи. Тепер ви знаєте відповідь,

– з гумором зізналась Дженніфер Лопес.

На кадрах видно, як мама артистки Гваделупе Родрігес залюбки підтанцьовує під пісні своєї зіркової доньки. Несподівано для всіх Джей Ло зупинила виступ та запросила на сцену неньку. Від цього Гваделупе спершу збентежилась, однак за лічені хвилини станцювала разом зі співачкою, чим викликала овації у залі. Поява мами Дженнфер Лопес була не випадковою, в той день вона святкувала 74-ий день народження. Відтак наприкінці імпровізованого перформансу артистка привітала її та подарувала торт.

"Скільки себе пам'ятаю, я бачу, як вона танцює, сміється і освітлює кожну кімнату, в якій була. Вона любила музику, фільми, історію і мюзикли і вірила в справжнє кохання... І вона вклала все це в мене. Ти зробила мене тією, хто я є зараз. Сьогодні тобі 74. Матусю, ти прекрасна як завжди, жива як завжди і все ще танцює як підліток... Дякую тобі за любов до мене, за все те, що ти робиш. З днем народження", – зворушливо написала Дженніфер Лопес.

Допис Дженніфер Лопес отримав шалену популярність у мережі. Ролик переглянули понад 4 мільйони користувачів мережі, близько мільйона яких поставили відео вподобання. Окрім цього, прихильники артистки влаштували своєрідний флешмоб з привітаннями, розмістивши свої побажання Гваделупе Родрігес на сторінці Джей Ло.