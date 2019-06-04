На Майлі Сайрус накинувся її прихильник: відео

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На Майлі Сайрус напав прихильник
На Майлі Сайрус напав прихильник / Instagram / @mileycyrus

Знаменитості, окрім світової слави та чималого заробітку, часто стають жертвами нападів своїх прихильників. Люди настільки хочуть бути ближчими до зірки, що навіть готові порушити закон. Днями Майлі Сайрус потрапила у неприємний інцидент через представника своєї фан-групи.

У переддень літа американська поп-співачка Майлі Сайрус презентувала свій новий альбом "She Is Coming". Для промо-кампанії платівки артистка зняла пікантні фото, які захопили мережу. Сексуальні образи в білизні та колготах у сіточку настільки розбурхали прихильників, що один із них не втримався та поцілував співачку під час її публічного виходу в Барселоні.

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Інцидент стався у неділю, 2 червня. Коли 26-річна Майлі виходила з готелю, невідомий чоловік схопив її за волосся, після чого обхопив шию рукою та поцілував. Артистка одразу ж вирвалась від нападника, а її чоловік Ліам Хемсворт прикрив кохану в обіймах. Згідно із відео, опублікованому в мережі, охоронці відтягнули нападника та більш ретельно стежили за юрбою. 

Як відомо, Майлі Сайрус разом зі своїм чоловіком Ліамом Хемсвортом провели уїк-енд в іспанській Барселоні. Там співачка виступила під час фестивалю Primavera Sound. Майлі заспівала як відомі хіти, так і нові треки з альбому "She Is Coming". Тисячі людей придбали квитки, щоб побачити американську зірку. Окрім цього, чимало фанатів очікували зустрічі з Майлі Сайрус біля готелю, де вона оселилась зі своїм чоловіком. Саме під час одного з виходів і трапився неприємний інцидент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileyrayofficial)

 

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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