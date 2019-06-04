На піку слави актор Кріс Хемсворт бере творчу паузу: відома причина

35-річний австралійський актор Кріс Хемсворт, найбільш відомий за роллю Тора у фільмах Marvel, вирішив взяти паузу у зйомках. Принаймні рік знаменитий красень не буде з'являтись у нових проектах.

Про своє рішення він розповів у коментарі журналістам Mirror. За словами Кріса Хемсворта, у його світової популярності є інша сторона: він залюбки зустрічається з прихильникмаи на презентціях фільмів, однак місяцями не бачить свою сім'ю та маленьких дітей. Відтак після завершальної частини фільмів про Месників та "Люди в чорному: Інтернешнл" актор вирішив взяти творчу паузу.

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Кріс Хемсворт переконує, що не буде брати участь у телепроектах щонайменше рік, а весь свій час приділить нащадкам та чарівній дружині Ельзі Патакі. Голлівудський актор пояснив, востаннє він змушений був покинути сім'ю на 12 місяців, що повпливало на емоційний стан його нащадків. Діти з хвилюванням та сльозами зустріли повернення зіркового батька.

Цього року я, ймовірно, ніде не буду зніматися. Я просто хочу зараз бути вдома зі своїми дітьми. У них дуже важливий період дорослішання. Вони такі юні, але прекрасно розуміють, що ми рідко бачимося,

– поділився Кріс Хемсворт.

Відомо, що Кріс Хемсворт і Ельза Патакі одружились у 2010 році. Після весілля знамените подружжя акторів оселилось у розкішному маєтку в Байрон-Бей, що в Австралії. Саме там пара виховує трьох дітей: 7-річну доньку Індію та 5-річних близнюків Сашу і Тристана.

Хто такий Кріс Хемсворт? Відомий актор, який дебютував у 2002 році в серіалі "Гвен Джонс – учениця Мерліна". Згодом Кріс Хемсворт зіграв у кінострічках "Зоряний шлях", "Тор", "Канікули", "Ідеальна втеча", "Месники", "Невловимі", "Люди в чорному: Інтернешнл". Чоловік одружений з іспанською акторкою Ельзою Патакі, з якою виховує трьох дітей.