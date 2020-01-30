На примирення Дженніфер Еністон і Бреда Пітта повпливала їхня зіркова подруга, – ЗМІ

Голлівудські актори Дженніфер Еністон та Бред Пітт привернули увагу всіх світових ЗМІ. Тільки наприкінці 2019 року колишня пара відновила спілкування. А от інсайдери британського таблоїда запевняють, що тут не обійшлось без Кортні Кокс.

Як інформує The Sun, Кортні Кокс чи не найбільше раділа, коли побачила спільні фото та відео своїх друзів. На церемонії SAG Awards Бред Пітт ніжно підтримував свою екскохану Дженніфер Еністон та залюбки демонстрував, що відновив з нею теплі дружні стосунки. Та, за словами інсайдерів, актори і надалі могли тримати образи після скандального розлучення, якби не Кортні.

Читайте також: У них дуже зрілі стосунки, – інсайдери розповіли, що відбувається між Піттом та Еністон

"Кортні найбільше у світі хотіла побачити, як її найкраща подруга возз'єднується з людиною, яку ніколи не переставала любити. Вони помирилися завдяки Кортні: саме вона дала Бреду новий номер Дженніфер", – розповіли джерела.

Цікаво, що і сама Кортні Кокс натякала громадськості, що між Бредом Піттом та Дженніфер Еністон налагодились стосунки. Акторка активно ставила вподобання дописів, де йшлось про возз'єднання її друзів.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Водночас, як стверджують інсайдери, Бреду Пітту просто пощастило. Він випадково зустрівся з Кортні Кокс на благодійному вечорі та поцікавився, як справи у його колишньої дружини. Після тривалої бесіди зіркова подруга Дженніфер Еністон вирішила дати її новий номер телефону.

"Він запитав її, як поживає Дженніфер. Вона відповіла, що її подруга щаслива (тоді Еністон була одружена з актором Джастіном Теру, – LifeStyle 24). Розмова продовжилася темою спогадів. Джен говорила Кортні, що сумує за дружбою з Бредом. Зустрівши його, Кортні дала її новий номер і сказала, що Дженніфер буде рада поговорити. Спочатку вони переписувалися раз у два тижні, але незабаром між ними зав'язалася дружба", – розповів інсайдер.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Як відомо, Бред Пітт та Дженіфер Еністон познайомились на зйомках "Друзів". Акторка, як і Кортні Кокс, мала там одну з головних ролей, а от Пітт постав тільки в одному епізоді. Однак вже у 2000 році закохані офіційно одружились. Ідилія порушилась після участі Бреда Пітта у "Містері і місіс Сміт". На знімальному майданчику він познайомився з Анджеліною Джолі та закохався. Зраду Еністон не мала наміру пробачати, тому хутко подала документи на розлучення та виставила Бреда Пітта з його речами. І хоч сам судовий процеc у 2005 році тривав недовго, Дженніфер ще довго не могла оговтатись від розриву.

Саме тому Бред Пітт роками шкодував, що завдав болю зірці та на її 50-річчі вибачився. Зробив він це на закритій вечірці при найближчих друзях Дженніфер Еністон, тому, за словами інсайдерів, вона розчулилась і відновила спілкування з екскоханим.

Джен переповнювали емоції. Образи, які вона придушувала роками, виплеснулися назовні, і вона розридалася,

– додав інсайдер The Sun.