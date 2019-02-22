На ролі Меган Маркл і принца Гаррі обрали нових акторів: шанувальники знову незадоволені

Традиційно після одруження членів королівської сім’ї про історію кохання пари знімають романтичні кінострічки. Так, у 2018 році кінокартина про принца Гаррі і Меган Маркл набула шаленого успіху. Тому було вирішено зняти другу частину, замінивши акторів, які виконували головні ролі, оскільки шанувальники стверджували про неподібність з реальними персонажами.

Фільм, у якому режисери і сценаристи зобразили історію кохання внука Єлизавети принца Гаррі і голлівудської акторки Меган Маркл, набув неабиякої популярності серед шанувальників королівської сім'ї і зірки серіалу "Форс-мажори". Тому було вирішено зняти другу частину, яка матиме назву "Гаррі і Меган: становлення королівської пари".

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Оскільки акторський склад неодноразово було засуджено прихильниками кінокартини, на головні ролі акторів було переобрано.

Роль герцогині Сассекської виконуватиме 36-річна Тіффані Мері Сміт, а роль внука королеви Єлизавети ІІ і чоловіка Меган Маркл зіграє Чарлі Філд. Однак шанувальники королівської пари знову не задоволені вибором акторів. Вони стверджують, що в Чарлі немає навіть мінімальної схожості з принцом Гаррі.



Тіффані Мері Сміт / Instagram / @tiffany_smith