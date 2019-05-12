На сторінці герцогів Сассекських показали нове фото їхнього сина і привітали жінок з Днем матері

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Всього кілька днів тому Меган Маркл народила первістка, тому День матері набув для неї іншого сенсу. З нагоди всесвітнього святкування на офіційній сторінці герцогів Сассекських представники сім’ї опублікували новий знімок їхнього сина Арчі Харрісона та привітали жінок зі святом.

Представники членів королівської сім'ї активно працюють над офіційною сторінкою принца Гаррі і Меган Маркл, тому не могли пропустити таке важливе свято, як День матері. Тим паче, сама Меган всього кілька днів тому вперше стала матір'ю, тому вперше за її життя вона святкуватиме цей день із сином. Нове фото Арчі Харрісона з’явилося на їхній сторінці в Instagram.

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На світлині Меган Маркл тримає сина на руках, обіймаючи його крихітні ніжки.

Віддаючи данину всім матерям сьогодні – минулим, теперішнім, майбутнім мамам і тим, хто втратив, але назавжди запам'ятався. Ми шануємо і святкуємо за кожну з вас. Сьогодні День матері в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Кенії, Японії та кількох країнах Європи,
– йшлося у привітанні від герцогів Сассекських.

Однак у зверненні до прихильників представники не могли не згадати Меган Маркл, яка вперше стала матір’ю всього кілька днів тому. Тому, згадуючи про неї, у привітанні додали одну зі знаменитих цитат.

Моя мати була першою країною; першим місцем, де я коли-небудь жив,
– такими словами завершувалося звернення до фанатів.

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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