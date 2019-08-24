На тлі вечірнього заходу сонця: Хайді Клум і Том Каулітц насолоджуються романтикою – фото

Супермодель Хайді Клум продовжує насолоджуватися розкішним медовим місяцем зі своїм чоловіком, музикантом Томом Каулітцом.

Новоспечене подружжя відпочиває на яхті Christina O, на якій раніше відбулись передвесільні вечірки легендарної Грейс Келлі і короля Монако Реньє. Нові знімки Клум розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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На фото щасливі Хайді і Том позують на казковому тлі вечірнього заходу. Музикант ніжно цілує свою дружину у щоку, а модель дивиться прямо у камеру, щиро усміхаючись.

Романтичні знімки містера і місіс Каулітц зібрали чимало вподобань у мережі й від інших світових знаменитостей, серед яких – блогерка К'яра Ферраньї.

"Поверніть нас до цього прекрасного місця Капрі", – додала у підписі закохана Хайді Клум.



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum



Принт сукні Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

Що відомо про стосунки Хайді Клум та Тома Каулітца?Вперше про роман Хайді Клум та Тома Каулітца заговорили у березні 2018 року. Тоді пара вперше засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику між зірками.



У грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки. За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року.