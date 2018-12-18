На високих підборах і в червоній сукні: Хайді Клум впала прямо на сцені

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Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

Знаменита німецька топ-модель та акторка Хайді Клум потрапила у незручну ситуацію. На сцені популярного шоу America's Got Talent знаменитість впала під час танцю і пісні, яку виконувала.

Відео свого падіння Хайді з гумором опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, зірка вийшла на сцену, щоб скласти компанію одному з учасників і заспівати з ним дуетом різдвяну пісню – композицію Santa Baby американської співачки Ерти Кітт.

Клум одягнула розкішну червону сукню в підлогу і босоніжки на підборах, через які не змогла втриматися на ногах і впала посеред сцени під час виконання пісні, коли її партнер відпустив руку Хайді.

"Дорогий Санта, я була страшенно хорошою дівчинкою цього року", – наголосила модель у підписі.

Хайді Клум впала на сцені: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

 

Теги: Хайді Клум Мода Курйозні новини LifeStyle
Джерело: 24 канал
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