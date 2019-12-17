"На висотах Нью-Йорка": з'явився український трейлер до екранізації бродвейського мюзиклу

Незважаючи на те, що п'єса та мюзикл "На висотах" (In the Heights) не були широко відомими в Україні, на майбутній фільм чекає чимало фанатів з різних куточків світу. Так, перший трейлер екранізації вже підриває мережу.

Фільм "На висотах Нью-Йорка" – це нова екранізація на п'єсу американської письменниці Кьяри Алегрії Юдс. Оригінальна назва її твору звучить In the Heights, що в перекладі на українську означає "У вершинах" або "На висотах".

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Також в основу сюжету буде покладено мюзикл бродвейського композитора Лін-Мануеля Міранди, який у 2008 році отримав 13 номінацій на театральну премію "Тоні", а у 2009 році став найкращим альбомом популярної музичної премії Греммі.

Режисером картини виступив Джон М. Чу, який працював над фільмом "Ілюзія обману 2", а головні ролі виконає сам композитор Лін-Мануель Міранда, а також Ентоні Рамос і Мелісса Баррера.

В українському прокаті фільм з'явиться 25 червня 2020 року.

На висотах Нью-Йорка: трейлер українською дивитися онлайн