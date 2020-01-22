На Закарпатті для Періс Гілтон побудували вертолітний майданчик: фоторепортаж

За інформацією LifeStyle 24, власники комплексу "Деренівська Купіль" виконали всі умови, поставлені Періс для того, щоб закрити угоду: побудували на території комплексу вертолітний майданчик, дворівневий паркінг і "Пасаж" для проведення масштабних культурно-масових заходів.

Зазначимо, переговори про покупку курорту на Закарпатті американська діва веде з літа минулого року. Але тоді вибаглива Періс зазначила додаткові умови, на виконання яких знадобилася декілька місяців. Гілтон розраховує закрити угоду на початку весни, після чого ініціює зйомки нового реаліті-шоу, яке транслюватиметься на одній з міжнародних стрімінгових платформ.

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У квітні в "Деренівської Купелі" починає цвісти алея сакур, яких в комплексі 11 видів. Гілтон наполягає, щоб зйомки стартували саме в цей момент. Всього в ботанічному саду "Деренівської Купелі" зібрано понад п’ять тисяч унікальних сортів і видів рослин з усього світу. З огляду на цей факт, зйомки в комплексі – часте явище. Наприклад, в 2017 році в "Деренівській Купелі" проходили зйомки проекту "Холостяк".

Нагадаємо, що саме зйомки в американському реаліті-шоу "Просте життя" зробили Періс всесвітньо відомою. Гілтон знімалася в цьому шоу протягом чотирьох сезонів (2003-2007), а тепер збирається виступити продюсером нового реаліті-шоу. І зйомку, і покупку курорту знаменита американка розглядає виключно як бізнес-проект.

Управління власної бізнес-імперією є для мене пріоритетом,

– нещодавно відзначила Періс.



Комплекс "Деренівська Купіль"



Комплекс "Деренівська Купіль"

Сценарій нового реаліті-шоу американка поки тримає в секреті. Зйомки – не єдиний івент, який Гілтон планує провести в Україні. У планах Періс організація представницького міжнародного конкурсу краси. Спочатку зірка розглядала дві локації для проведення конкурсу – Київ і Закарпаття. Тепер, з огляду на будівництво в комплексі вертолітного майданчика, дворівневого паркінгу і "Пасажу", за інформацією LifeStyle 24, схиляється до проведення івенту в "Деренівській Купелі".

Що відомо про "Деренівську Купіль"? Курорт розташований в урочищі Деренівка, що на Закарпатті. Це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який містить 130 окремих номерів. Для туристів власники пропонують чимало розваг: тут розташовані аквазона з басейнами, розважальний центр, SPA-комплекс, тенісний корт, мінігольф та дендропарк з понад 5 тисячами різних видів рослин.

Курорт на Закарпатті – не єдина покупка, яку прагне здійснити Періс Гілтон. Знаменита американка зацікавилась нерухомістю в Києві. Вибір Періс Гілтон зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Світській левиці сподобалась дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів, тому, ймовірно, вона віддасть 4,5 мільйона доларів та стане її власницею.

Журналісти LifeStyle 24 підозрюють, що Періс Гілтон зацікавилась інвестиціями в українську нерухомість під час її візиту до Львова. Навесні 2018 року вона стала запрошеною гостею відкриття місцевого фешенебельного готелю. Супроводжував знаменитість її наречений Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні. І хоч Періс Гілтон розірвала заручини, це аж ніяк не вплинуло на її бізнес-ідею.