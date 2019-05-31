На звабливих контрастах: Ельза Госк засвітила засмаглі ноги у яскравій міні-сукні

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк полюбляє екстравагантні яскраві образи, завдяки яким проявляє свій індивідуальний стиль і підкреслює переваги своє фігури. Одним із таких є останній "лук" 30-річної моделі.

Ельза Госк традиційно, кілька разів в тиждень, поповнює свою Instagram-сторінку звабливими світлинами. Так, остання серія знімків у яскраві міні-сукні не змогла не підкорити серця її прихильників.

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Жовте плаття мінімальної довжини і з оголеними плечима підкреслило шоколадну засмагу 30-річної шведки. Завдяки своїй професії вона вміло підібрала позу і ракурс, якими також показала свої довгі ноги і струнку талію. Що цікаво, попри літній фасон сукні, Ельза Госк доповнила образ білими чоботами-козаками і бежевим піджаком-oversize з яскравими ґудзиками.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ельза Госк Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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