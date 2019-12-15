Набрала більше 20 кілограмів, – вагітна модель Ешлі Грем зробила відверту заяву

Одна з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем готується вперше стати мамою. Зірка, яка перебуває на останньому місяці вагітності, не припиняє занять спортом та відверто зізнається, яку вагу вона набрала за час виношування дитини.

Відповідною інформацію вона поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Ешлі Грем вирішила не приховувати від прихильників, що її вага показує чималі цифри. Однак модель це геть не бентежить, адже вона абсолютно задоволена своїм тілом та почувається чудово від майбутнього материнства.

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Окрім цього, Ешлі Грем додала, що і на останніх місяцях вагітності продовжує тренуватись. Манекенниця робить вправи під контролем тренерів, щоб не нашкодити дитині. Одне із занять йогою вона продемонструвала у мережі та додала до фото приватну інформацію.

"За всю вагітність я набрала 50 фунтів (22,7 кілограма, – LifeStyle 24). І знаєте що? Мені все одно! Я ніколи не почувалася краще, ніж зараз. І я дуже вдячна тому, що моє тіло і син дозволили мені бути такою ж мобільною і гнучкою. Між тренуваннями, йогою, голковколюванням і лімфатичним масажем я нарешті прийняла всю цю вагітність і зрозуміла, як почуватися найкраще", – розповіла Ешлі Грем.

Як відомо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Згодом манекенниця оголосила, що очікує на появу сина. А от ім'я майбутньої дитини Ешлі Грем вирішила поки тримати у секреті.

Від початку вагітності модель не змінювала свого буденного ритму. Ешлі Грем, як і раніше, активно відвідувала світські заходи, демонструючи округлий живіт. Окрім цього, пишнотіла зірка взяла участь у кількох фотосесіях, зокрема, для популярного глянцю Vogue.