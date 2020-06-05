Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк виступив на захист парамедика та військової Яни Дугарь, дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко і музиканта та військового Андрія Антоненка, яких підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У соцмережах музикант опублікував відеозвернення до правоохоронців, в якому закликав нарешті внести ясність у цю справу, адже пів року підозрювані не живуть нормальним життям.

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Фронтмен "Бумбоксу" зауважив, що за останні пів року він мало бігав, частіше ходив, лежав, читав. Але не бігали також, не займалися чим хотіли, не бачили рідних, не жили своїм життям, не мали волі Кузьменко, Дугарь і Антоненко.

Або надайте докази, або йдіть ви в сраку,

наголосив Андрій Хливнюк.

Дивіться відео: звернення Андрія Хливнюка

Зауважимо, що лідер "Бумбоксу" неодноразово висловлювався на підтримку підозрюваних. Раніше він публікував світлину, на якій продублював фотографію Андрія Антоненка.

Що відомо про справу Шеремета

20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль із Павлом Шереметом. Журналіст загинув на місці.

Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі. Мотив слідчі формулювали таким чином, нібито Шеремета вбили, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".

У скоєнні вбивства звинуватили 5 добровольців та волонтерів: