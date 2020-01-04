Надія Дорофєєва показала сексуальний танець з дівчатами: спекотне відео

Поки всі українці готуються до святкування Різдва, вокалістка "Время и Стекло" Надія Дорофєєва вивчає новий танець. У мережі вона поділилась спекотним роликом, в якому похизувалась результатами тренувань.

Надія Дорофєєва полюбляє ділитись із прихильниками яскравими кадрами зі зйомок і тренувань. Дописи завжди викликають цікавість у її прихильників, які засипають сторінку співачки сотнями коментарів. Та цього разу Надія Дорофєєва вирішила не робити інтригу із сексуального танцю та розповісти підписникам блогу, що продовжує вивчати нові танці.

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Артистка постала у ролику в м’ятному худі, лосинах та лакованому взутті на підборах. У такому образі Надія Дорофєєва спільно з двома танцівницями показала гарячу постановку, яка розбурхала мережу. У дописі солістка гурту "Время и Стекло" зізналась, що вивчила танець всього за три заняття. Перед камерою вона показала гнучкість свого тіла та плавні рухи, які виглядали дуже еротично.

Який же кайф просто для себе вчитися танцювати. Дякую Тетяні Іванченко та Дарії Ольховській за компанію. Ви, звичайно, неприємні люди, бо дуже добре танцюєте. Ось вам результат наших трьох занять,

– поділилась Надія Дорофєєва.

Цікаво, що постановку співачка виконала не під власний трек. Надія Дорофєєва пристрасно станцювала під пісню казахстанського артиста M'Dee, який має шалену популярність на Батьківщині та в Росії.

Як відомо, Надія Дорофєєва була фіналісткою проєкту "Танці з зірками-2017". Партнером артистки був танцівник Євген Кот, який неодноразово демонстрував зі співачкою пристрасні постановки.

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