Надто відверте бікіні: Ельза Госк приголомшила стрункою фігурою в сексапільному купальнику

422 Читать новость на русском
Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Мережу заполонили відверті фото "ангелів" Victoria's Secret. Чимало моделей відправилися на серпневі канікули, набираючись сил на новий сезон. Так, Ельза Госк підкорює Італію, пікантно фотографуючись на фоні красивих вуличок.

Ельза Госк не забуває про своє призначення "ангела" білизняної марки навіть на відпочинку. Тому під час канікул поблизу моря вона демонструє різноманітні моделі купальників, а також заодно хизується своєю розкішною фігурою.

Читайте також: Справжня амазонка: сексуальна Жасмін Тукс похизувалася ідеальною фігурою на "дикому" відпочинку

Днями вона ділилася з шанувальниками знімками в яскравих пляжних вбраннях, а після цього віддала перевагу спокійному, пастельному відтінку купальника, який відмінно підкреслив її засмагу. Варто додати, що бюстгальтер цієї моделі був з доволі екстремальним декольте, тому Ельзі Госк було не приховати свої груди. А трусики з високою посадкою підкреслили її довгі ноги та тонку талію.

Для фото вона позувала поруч з красивою стіною італійського будиночка, а також намагалася відтворити знімок у стилі street style.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
 

blog_ava
Суркіс жорстко поговорив з футболістами "Динамо": Ви обманули мене (відео)
сьогодні
4856
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
сьогодні 12:06 Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
579
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
сьогодні 10:12 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
235
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:04 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 8316
День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен
15 серпня 11:22 День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен
Юлія Турелик 1387
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
15 серпня 10:45 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
996
Новини
Більше новин
Залиште відгук