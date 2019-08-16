Надто відверте бікіні: Ельза Госк приголомшила стрункою фігурою в сексапільному купальнику

Мережу заполонили відверті фото "ангелів" Victoria's Secret. Чимало моделей відправилися на серпневі канікули, набираючись сил на новий сезон. Так, Ельза Госк підкорює Італію, пікантно фотографуючись на фоні красивих вуличок.

Ельза Госк не забуває про своє призначення "ангела" білизняної марки навіть на відпочинку. Тому під час канікул поблизу моря вона демонструє різноманітні моделі купальників, а також заодно хизується своєю розкішною фігурою.

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Днями вона ділилася з шанувальниками знімками в яскравих пляжних вбраннях, а після цього віддала перевагу спокійному, пастельному відтінку купальника, який відмінно підкреслив її засмагу. Варто додати, що бюстгальтер цієї моделі був з доволі екстремальним декольте, тому Ельзі Госк було не приховати свої груди. А трусики з високою посадкою підкреслили її довгі ноги та тонку талію.

Для фото вона позувала поруч з красивою стіною італійського будиночка, а також намагалася відтворити знімок у стилі street style.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa