Надя Дорофєєва показала, як виглядала у дитинстві: чарівне фото

Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Врямя и Стекло" Надя Дорофєєва продовжує вражати прихильників. Днями зірка поділилася чарівною світлиною, на якій показала, як виглядала в дитинстві.

Надя Дорофєєва вирішила поділитися архівною світлиною, на якій показала себе у дитинстві. Милий знімок вона опублікувала в інстаграм-сторіс і він швидко розлетівся мережею. Шанувальники висловлюють їй слова захоплення та зазначають, що дівчина була такою ж гарною, як зараз.

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На знімку Надя позує у зеленій кофті та зі світло-русявим волоссям. На голові у неї бачимо красивий вінок із жовтих квітів.

Вона зазначила, то це фото робив її тато та додала до тексту зображення розбитого серця. Очевидно, світлина нагадала їй батька, який помер в лютому 2017 року. Раніше співачка розповідала, що саме він возив її до школи та забирав додому, займався з нею аранжуванням та пошуком пісень.

На архівній фотографії майбутня зірка пильно дивиться в камеру. Ймовірно, вона була зроблена на батьківщині знаменитості – в Криму.



Надя Дорофєєва в дитинстві / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva