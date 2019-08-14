Надя Дорофєєва поскаржилась на третю крадіжку багажу в аеропорту

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У Наді Дорофєєвої вкрали багаж
У Наді Дорофєєвої вкрали багаж / Instagram / @nadyadorofeeva

Українська співачка та учасниця гурту "Время и Стекло" розповіла своїм фанатам про неприємний інцидент. За її словами, вже втретє за місяць у неї зникає багаж під час перельотів. Востаннє це сталось по дорозі в Одесу.

Артистка Надя Дорофєєва зазначила, що під час перельоту з Туреччини до України у неї та у Позитива (Олексія Завгороднього) загубився багаж з їхніми сценічними костюмами, повідомила вона у своєму Instagram.

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Але незважаючи на стресову та, здавалося б, безвихідну ситуацію, їй допомогли знайти все необхідне для виступу в одеських шоурумах.

Отже, втретє за місяць не приїхала валіза? Цього разу ми опинилися в Одесі на Вечірньому кварталі й часу було так мало, щоб щось знайти. Але гостинна Одеса – не дарма я тебе так люблю,
– зазначила зірка.

 

Чи знайшовся її багаж цього разу і чи повернули їй речі у попередніх двох випадках – співачка не зізнається.

Варто додати, що такі випадки в українських зірок стаються неодноразово. Скандальна артистка MARUV, яка часто гастролює в Росії, двічі заявляла про крадіжки, які траплялись під час перельотів або на самих летовищах.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Надя Дорофєєва
Джерело: LifeStyle 24
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