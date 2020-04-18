Надя Дорофєєва розсекретила місця, де її можна зустріти в Києві

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва не перестає приголомшувати прихильників. Зірка назвала улюблені райони столиці, у яких часто буває.

Фанати часто намагаються виловити своїх кумирів на ріноманітних культурних подіях чи в закладах. Проте артисти інколи втомлюються від надмірної уваги та надають перевагу побути наодинці з собою чи з близькими людьми. Так, одна із найпопулярніших жінок українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва поділилася з виданням The Village Україна списком київських районів, де любить випити чашечку ароматної кави та зізналася за що любить столицю.

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Співачка каже, що до карантину часто з друзями бувала в районі Золоті Ворота. Вона зазначила, що обожнює Київ за енергійних та прогресивних людей.

Там класно прогулюватися, заглядати в арт-простори й галереї, заходити в ресторанчики та магазини. Взагалі, мені дуже подобається те, яким став Київ – культурний і водночас прогресивний і трохи хіпстерський,

– поділилася Надя.

Зірка зізналася, що коли проводить екскурсію столицею друзям, які ніколи раніше не приїжджали сюди, то, насамперед, вони відвідують різноманітні заклади, де ласують неймовірно смачними стравами.

Мені подобаються заклади зі своєю атмосферою, де можна смачно поїсти та відпочити разом із друзями. Окрім якихось популярних культурних місць, я завжди з гордістю заводжу до свого магазину Sо Dodo та роблю екскурсію шоу-румами українських дизайнерів. Я бувала в багатьох країнах, але гарнішого, смачнішого та моднішого міста, ніж Київ, складно знайти. Мабуть, тільки Нью-Йорк може бути конкурентом,

– розповіла Дорофєєва.

Надя обожнює центр міста: Бессарабку, Arena City. Саме там у неї є декілька улюблених закладів, де може випити каву наодинці.