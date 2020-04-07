Нагородження онлайн та прямий зв'язок: як відбуватиметься нагородження кінопремії "Золота Дзиґа"

Організатори кінопремії "Золота дзиґа" перед карантином прийняли рішення провести церемонію онлайн. Трансляція відбудеться 3 травня 2020 року, а фізичні статуетки планують вручити після карантину.

Директорка української кіноакадемії Анна Мачух в прямому ефірі на 24 каналі розповіла, що наразі план такий, проте вони слідкуватимуть за повідомленнями Міністерства охорони здоров'я України.

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Вона повідомила, що зараз активно пропрацьовують питання щодо того як зв'язуватимуться з номінантами. Наприклад, в Європі просять записати вітання заздалегідь, проте в Україні пішли іншим шляхом.

"Ми хочемо зв'язуватися з номінантами в прямому ефірі. Не з усіма одночасно, тому що в нас 22 номінації, а в кожній мінімум 3 номінанти. Це буде прямий зв'язок із номінантами в кожній номінації. По 3 особи одночасно, з якими наші ведучі зможуть і поспілкуватися, і поставити питання, і відразу після оголошення привітати лауреата", – пояснила Анна Мачух.



Анна Мачух / Фото Телекритика

"Ми обговорювали різні формати проведення. Був варіант й перенести проведення церемонії, як зробило багато наших колег, в тому числі й Оскар", – додала Мачух.

Директорка української кіноакадемії повідомила, що вони могли перенести нагородження на осінь 2020 року. Проте вирішили, що це занадто пізно, адже визначають переможців 2019 року.

Дивіться повний коментар Анни Мачух: