24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Нагородження онлайн та прямий зв'язок: як відбуватиметься нагородження кінопремії "Золота Дзиґа"

- Читать новость на русском
"Золота дзиґа" / https://uafilmacademy.org

Організатори кінопремії "Золота дзиґа" перед карантином прийняли рішення провести церемонію онлайн. Трансляція відбудеться 3 травня 2020 року, а фізичні статуетки планують вручити після карантину.

Директорка української кіноакадемії Анна Мачух в прямому ефірі на 24 каналі розповіла, що наразі план такий, проте вони слідкуватимуть за повідомленнями Міністерства охорони здоров'я України.

Цікаво Золота Дзиґа 2020: хто став номінантом української кінопремії

Вона повідомила, що зараз активно пропрацьовують питання щодо того як зв'язуватимуться з номінантами. Наприклад, в Європі просять записати вітання заздалегідь, проте в Україні пішли іншим шляхом.

"Ми хочемо зв'язуватися з номінантами в прямому ефірі. Не з усіма одночасно, тому що в нас 22 номінації, а в кожній мінімум 3 номінанти. Це буде прямий зв'язок із номінантами в кожній номінації. По 3 особи одночасно, з якими наші ведучі зможуть і поспілкуватися, і поставити питання, і відразу після оголошення привітати лауреата", – пояснила Анна Мачух.


Анна Мачух / Фото Телекритика

"Ми обговорювали різні формати проведення. Був варіант й перенести проведення церемонії, як зробило багато наших колег, в тому числі й Оскар", – додала Мачух.

Директорка української кіноакадемії повідомила, що вони могли перенести нагородження на осінь 2020 року. Проте вирішили, що це занадто пізно, адже визначають переможців 2019 року. 

Дивіться повний коментар Анни Мачух:

 

Автор: Марія Лелека
Теги: LifeStyle Нагороди Кіно
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Новини України 18694
сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 378379
сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
Лікування 164055
сьогодні , 10:25 Померла популярна акторка Гонор Блекман – зірка фільму про Джеймса Бонда
Кіно 1891
сьогодні , 09:15 Кіборг: Найбільша загроза для України – депутати і АТОшники
Новини України 23855
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 4202
сьогодні , 08:02 Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
Традиції 11529
сьогодні , 09:47 В мінішортах та з рожевою бананкою: карантинна прогулянка Різ Візерспун
Новини шоу-бізнесу 1096
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова
6 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
6 квітня 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда

Новини
Більше новин
Залиште відгук