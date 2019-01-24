Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / www.gettyimages.com

В рамках паризького Тижня моди прогриміло шоу знаменитого бренду Valentino. Креативний директор модного дому П'єрпаоло Піччолі перетворив показ на справжній весняний сад. Топ-моделі Наомі Кемпбелл, Наталія Водянова, Лія Кебеде, Кайя Гербер та інші продефілювали у пишних і багатоярусних сукнях, кожна з яких мала назву квітки, і показали справжню рідкісну оранжерею у столиці Франції.

Зіркою шоу Valentino весна-літо 2019 стала 48-річна супермодель Наомі Кемпбелл, яка закривала показ.

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"Чорна пантера" вийшла на подіум у прозорій чорній сукні, яка оголила груди зірки. Волосся Наомі було акуратно зібране у хвіст і завершував образ вечірній макіяж з акцентом на очах. 


Наомі Кемпбелл на показі Valentino весна-літо 2019 / Getty Images

Другий варіант макіяжу, який зробили моделям, став набагато яскравішим і перетворив показ на незвичне шоу. У деяких дівчат бути приклеєні накладні вії і пір'я у колір сукні.


Показ Valentino весна-літо 2019 / Getty Images

Так, глядачі показу поринули у казку. У колекції весна-літо 2019 присутня велика кількість рюшів і складок, які схожі на бутони. Тканини були з квітковими принтами, а деякі сукні ще й імітували головний убір.

VALENTINO весна-літо 2019

Кайя Гербер на показі Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images


Valentino весна-літо 2019 / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Наомі Кемпбелл Кайя Гербер
Джерело: 24 канал
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