Наомі Кемпбелл підігріла чутки про роман з Ліамом Пейном: фото зі спільної подорожі в Гану

Близько тижня тому мережу підірвали чутки про роман 48-річної супермодел Наомі Кепмпбелл і 25-річного співака Ліама Пейна. Зірки разом відвідали концерт, після чого з'явилися нові фото зі спільної вечері.

Про ймовірний роман британської моделі зі молодшим від неї на 23 роки співвітчизником заговорили наприкінці січня. В мережу потрапили знімки Наомі Кемпбелл, на яких вона разом з Ліамом Пейном пробиралися через чорний вхід на концерт, що відбувався в Лондоні.

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На знімках супермодель постала з новою зачіскою, яку вона змінила в середині січня. Тому шанувальники не сумніваються – знімки зроблені нещодавно.

Після ажіотажу щодо романтичних відносин зірок в мережі знову з'явилися знімки, на яких вони разом вечеряють в ресторані. Тоді знаменитості проводили час в Гані. До слова, на світлинах Наомі зображена з довгим волоссям. Це означає, що знімок був зроблений ще на початку січня. Західні ЗМІ стверджують, що їхній роман триває понад два місяці.



Наомі Кемпбелл і Ліам Пейн / Скріншот з Insta-stories