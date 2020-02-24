Наомі Кемпбелл розсекретила особистий номер телефону фоловерам в інстаграмі

Британська супермодель зі світовим ім'ям має чималу армію прихильників у всьому світі. За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 8 мільйонів користувачів. Незважаючи на таку приголомшливу популярність Наомі Кемпбелл вирішила поспілкуватися з шанувальниками ближче й оприлюднила власний номер телефону.

49-річна модель та акторка активно продовжує зніматися та дефілювати подіумом у вбранні найвідоміших світових кутюр'є. Після успішного показу американського будинку Tommy Hilfiger у рамках Лондонського тижня моди зірка вирішила зробити творчий відпочинок. Проте кілька годин зі свого щільного графіку Наомі Кемпбелл витратила не на себе, а на спілкування з фанами.

Читайте також: Armani представить колекцію в Мілані у порожньому залі через спалах коронавірусу: подробиці

Вчора, 23 лютого, на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явився допис, у якому вона розсекретила особистий номер телефону. Вона зазначила, що готова кілька годин недільного вечора витратити на те, аби відповісти десяткам шанувальників в особистих повідомленнях.

Я маю деякий час на відпочинок сьогодні, тому напишіть мені на (917) 905-7005 і я відповім на таку кількість повідомлень, скільки зможу протягом наступних кількох годин,

– зазначила Наомі Кемпбелл.

На фото, яким культова модель доповнила допис, вона позує численними косичками та легким макіяжем. Цей кадр викликав справжній фурор серед фоловерів, які залишили сотні захопливих коментарів щодо чарівної зовнішності Наомі Кемпбелл. Судячи з того, що менше ніж за добу світлила зібрала понад сто тисяч вподобань, можна лише припустити, скільки повідомлень від прихильників отримала зірка за кілька годин.



Наомі Кемпбелл розсекретила особистий номер телефону / Instagram / @naomi

Варто зазначити, що Наомі Кемпбелл не перша знаменитість, яка вражає світову спільноту своєю відкритістю. Наприкінці січня американський актор та фронтмен рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето також залишив особистий номер телефону на офіційній сторінці в інстаграмі та зауважив, що налаштований на спілкування. Щоправда тоді після кількох дзвінків фани з'ясували, що всі відповіді кумира подібні. Замість легендарного виконавця з шанувальниками радо спілкувався автовідповідач, який після розмови надсилав однакову світлину.