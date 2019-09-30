Наомі Кемпбелл засвітила екстраординарне вбрання на модному показі в Парижі

49-річна Наомі Кемпбелл не припиняє вражати шанувальників своїм незвичайним відчуттям стилю. Окрім вишуканості, яка притаманна супермоделі з великим досвідом, вона робить ставки на екстраординарність та індивідуальність у своїх образах.

Один із луків в такому стилі Наомі Кемпбелл засвітила на найочікуванішому показі паризького Тижня моди напередодні, 29 вересня.

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На своїй сторінці в Instagram "чорна пантера" поділилася світлиною з так званої червоної доріжки. Перед ефектним шоу одна з найвідоміших моделей світу зробила фото у total look від Valentino.

Її вибір припав на білий костюм, який складався з кюлотів та масивної кофти. Вбрання було декороване паєтками, пір'ям і розшите кольоровими нитками. Образ довершила невелика сумка яскраво-рожевого кольору, ботильйони на каблуку та масивні сонцезахисні окуляри.

Що цікаво, для показу Valentino Наомі Кемпбелл змінила зачіску – цього разу вона віддала перевагу короткому каре.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @imadskhairiph