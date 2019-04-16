Наомі Кемпбелл зізналась, чому її фото не хотіли публікувати в журналах

48-річна Наомі Кемпбелл вже близько тридцяти років успішно співпрацює зі знаменитими на весь світ брендами та досі користується неабияким попитом, попри свій вік. Однак, як розповіла супермодель, нещодавно їй довелося зіткнутися з расизмом, що її дуже розчарувало та засмутило.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл завжди ставала на захист прав темношкірих і радикально висловлювалася під час виступів на теми расизму. Однак 48-річна знаменитість завжди говорила про людей із середовища, які страждали від цієї проблеми, а нещодавно їй самій довелося зіткнутися з несправедливістю з цього приводу.

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Наомі Кемпбелл підняла цю тему на одній із конференцій у столиці Південної Африки. Вона розповіла про власний досвід, який трапився кілька місяців тому. За словами супермоделі, підставою для расизму стала її остання співпраця з косметичною маркою Nars Cosmetics. Вона стала доступною у мережі в грудні 2018 року.

Не дивлячись на те, що я є представником кампанії, мені сказали, що через колір моєї шкіри в певних країнах фото зі мною не будуть опубліковані. Для мене це стало сумним показником стану речей на сьогодні. Я ніколи не любила "хайп" і не хотіла піднімати галас, але на майбутнє я врахую це,

– заявила модель.

В кінці промови Наомі Кемпбелл додала, що вона прикладе чимало зусиль до того, аби всі моделі у світі отримували однакові заробітні плати та мали рівні можливості у фешн-індустрії, незалежно від кольору їхньої шкіри.