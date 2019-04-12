Наомі Кемпбелл знялася в ефектній кампанії для Valentino

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @maisonvalentino

48-річна британська супермодель все рідше з'являється на подіумах, проте на пропозиції щодо рекламних зйомок від улюблених брендів відмовлятися не наважується. Так, розкішна Наомі Кемпбелл постала в новій кампанії від Valentino.

У січні 2019 року на Тижні моди в Парижі Наомі Кемпбелл наважилася вийти на подіум у напівпрозорій сукні від Valentino. Попри епатажність вбрання, супермодель отримала шквал оплесків і чимало компліментів щодо її спортивної форми. Через кілька місяців після тріумфу британка знову погодилася представляти італійський бренд, проте не на подіумі, а в новій колаборації.

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48-річна Наомі Кемпбелл стала обличчям кампанії VRING Pre-fall 2019, яка представляє лише сумки. Варто відзначити, що аксесуари з нової колекції представлені з оновленим логотипом "V".

Місцем зйомки креативні директори обрали метро у Нью-Йорку, а перші знімки, які з'явилися у мережі, представлені у чорно-білому кольорі. Супермодель позувала перед камерами у блискучій накидці до п'ят, сидячи на кріслах очікування.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @maisonvalentino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Наомі Кемпбелл Valentino
Джерело: LifeStyle 24
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