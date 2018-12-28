Напад на DZIDZIO у Києві: з'явилися перші подробиці та відео з артистом

Стало відомо, що напад на українського виконавця DZIDZIO, який стався у Києві 28 грудня, організував чоловік на ім'я Михайло Мєшков, якому колишній учасник гурту нібито перепродав свою частку у компанії DZIDZIO, – ЗМІ.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на коментар PR-менеджеру гурту Лілії Слюсар.

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За словами Слюсар, Мєшков неодноразово приїжджав до їхнього офісу із заявами про те, що він є співвласником компанії DZIDZIO, та вимогами про те, щоб йому виплачувалася частка від доходу.

"Колишній учасник гурту Олег Турко нібито продав свою частку (25%) нашої компанії певній людині – Михайлу Мєшкову. Але ми піддаємо сумніву правомірність цього продажу, оскільки нам не були надані докази щодо продажу, тому не можемо сказати, що ця угода була законною", – розповіла Лілія Слюсар за інформацією ТСН.

Водночас Лілія написала на своїй сторінці в Facebook: "Ми не можемо висувати обвинувачень комусь конкретно, поки відбуваються слідчі дії".

Сам артист розповів, що його декілька разів вдарили по обличчю двоє чоловіків і після того, як побачили камери, поїхали на двох чорних авто Mercedes і Toyota Camry, DZIDZIO у цей час залишився на місці.

DZIODZIO вперше прокоментував напад на себе: дивіться відео