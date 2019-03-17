Напад на Злату Огневич: співачка відверто розповіла про зловмисника

У перший день березня 2019 року мережу вразила заява Злати Огневич про зухвалий напад на неї. Тепер українська співачка розповіла, що їй вдалося дізнатись про зловмисника.

Як вона повідомила у програмі "Світське життя", нападник уже понад 2 роки переслідує її та всю її родину. Злата Огневич була готова до слави, однак така поведінка прихильників не на жарт лякає її. Після інциденту артистка вирішила відверто розповісти деталі зухвалого нападу.

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"Він переслідує мене і мою родину вже більше двох років... Цього разу він прослідкував за мною до самого під’їзду. Я вийшла посеред ночі з авто, і переді мною постала страшна пика… Цей чоловік вхопив мене за руку, я почала вириватися, кликати на допомогу, і мій водій побачив це, вискочив з авто і вхопив його. Після цього ми викликали охорону", – зізналась Злата Огневич.

Співачка заявила, що нападник – "не адекватна і агресивна людина, яка неодноразово була затримана за невеликі злочини". За словами Злати Огневич, чоловік працює у службі таксі, тому чимало людей щодня наражають себе на небезпеку, сідаючи в його авто.

Він ще й в службі таксі працює! Під всілякими наркотичними речовинами він возить людей! Наступного разу в нього може бути ніж, пістолет чи якась кислота… Це страшно!

– розповіла вона.

Злата Огневич після спілкування з нападником зрозуміла, що він має психічні розлади, адже чоловік переконаний, що вона – його дружина. Водночас співачка у цьому випадку зовсім не захищена на законодавчому рівні.

"Він хоче поспілкуватися, і наголошує на тому, що він – мій чоловік. Такі в нього фантазії!.. Мені юрист пояснив так: допоки він не скоїть на мене замах, то до цього часу немає в нашій країні закону, який би мене захистив. Так, його можуть обмежити в тому, щоб він не підходив до мене на відстані кількох метрів, але в нас немає такого, як в Америці: якщо там людина напала, то вона може сісти за ґрати, грубо кажучи, наступного дня", – додала Злата Огневич.

Про зухвалий напад Злата Огневич повідомила у мережі 1 березня. Співачка зізналась, що не очікувала появу незнайомця біля її будинку, адже ніхто з прихильників не знає місця її проживання. Перед інцидентом чоловік надсилав Златі погрози та вимагав зустрітись із ним. Сам напад був відзнятий камерами спостереження, а співачка опублікувала його фрагменти у мережі. Після таких переслідувань Злата Огневич найняла охоронців, які супроводжують її на всіх подіях.

Напад на Злату Огневич в Києві: дивіться відео