Напередодні Різдва Анджеліна Джолі провела час із сином: зворушливі фото

Пройдешній рік виявився непростим для голлівудської акторки. Незавершені судові розгляди, скандали, непорозуміння із дітьми та багато інших неприємностей. Однак напередодні Різдва деякі питання з Бредом Піттом вирішились і Анджеліна Джолі спокійно провела передсвяткові вихідні зі старшим сином.

За останній рік імена екс-закоханих Анджеліни Джолі та Бреда Пітта не зникали з таблоїдів. Подружжя ніяк не могло знайти компромісу в ситуації, що стосувалося опіки над дітьми. Їхній старший син Медокс навіть оголосив про бажання переїхати в іншу країну, тому що втомився від непорозумінь своїх батьків.

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На вихідних напередодні Різдва Анджеліна Джолі разом із 15-річним сином Паксом вирушили за покупками в один із торгових центрів Санта-Моніки. Для публічного виходу голлівудська акторка вибрала ніжний образ, який вдало підкреслював її струнку фігуру. На ній було бежеве пальто з поясом на талії від Max Mara. Для того, аби прогулянка магазинами пройшла вдало, зірка вирішила взути балетки "на низькому ходу". З-під пальта актриси виднілась довга чорна сукня. На обличчі 43-річної Анджеліни був її улюблений аксесуар – сонцезахисні окуляри, а на плечі була чорна сумка на довгому ланцюжку.



Анджеліна Джолі із сином Паксом / Instagram / @angelinajolie_mays



43-річна зірка вийшла за покупками напередодні Різдва / Instagram / @teamajolie