Напівгола екс-"ангел" Victoria's Secret похизувалася фігурою на карнавалі в Ріо

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Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразильська супермодель, яка більш відома як "ангел" Victoria's Secret, оприлюднила гарячі фото з карнавалу, що відбувався в Ріо-де-Жанейро напередодні, 9 березня. 34-річна Ізабель Гулар засвітила струнку фігуру, одягнувши відверте вбрання.

Бразилійка Ізабель Гулар, яка довгий час дефілювала на подіумі в популярній білизні від Victoria's Secret і була "ангелом" знаменитої марки, показала шанувальникам своє струнке тіло. Знімки з феєричного святкування супермодель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для щорічного карнавалу, який проходить Ріо-де-Жанейро, бразильська супермодель дозволила собі увійти в образ, тому обрала яскраве і доволі відверте вбрання. Вона одягнула короткі чорні шорти, що підкреслювали стрункість її ніг, та топ, який складався з ланцюжків зі стразами. Супермодель з задоволенням позувала перед камерою, розкуто позуючи разом зі своєю подругою Бруною Маркезіні. Вона, до слова, прийшла на карнавал у напівпрозорій кофті, крізь яку було видно її груди.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар та її подруга / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @footballplayersandwags
 

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret Мода
Джерело: LifeStyle 24
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