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Наречена Віктора Павліка похизувалася стрункою фігурою у відвертому вбранні: спекотне фото

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Катерина Реп'яхова / Instagram / @repyahovakate

Молода наречена Віктора Павліка не перестає привертати уваги шанувальників. Катерина Реп'яхова поділилася гарячим кадром, на якому постала у спокусливому вбранні та продемонструвала струнку фігуру.

25-річна Катерина вже не раз ставала героїнею програм про зіркове життя, її публікацій в інстаграмі чекають 30 тисяч підписників. Вона полюбляє ділитися провокативними знімками. Черговий допис не став винятком. 

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На світлині Катерина постала в привабливому образі. Вона одягнута в  мереживну нижню білизну чорного кольору і темно-сині штани. На одному плечі в Катерини висить піджак в тон штанів. Таке вбрання Реп'яхова поєднала із чорними туфлями-човниками на підборах.

На обличчі в дівчини сяє макіяж з чорними стрілками на повіках. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску ззаду, залишивши лише один локон, який спадає на бік і додає образові особливої сексуальності.


Катерина Реп'яхова / Instagram / @repyahovakate 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Віктор Павлік
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