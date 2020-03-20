Наречений Дженніфер Лопес запустив танцювальний сімейний флешмоб: відео

Колишній бейсболіст, наречений голлівудської акторки та співачки Дженніфер Лопес Алекс Родрігес у важкий для всієї планети час запустив танцювальний флешмоб, який допоможе не тільки об'єднатися, а й підняти настрій.

Зараз усім важко зберігати спокій та не занепадати духом. Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес не втрачають позитиву і вже встигли запустити сімейний флешмоб. Це чудова пропозиція для батьків, які перебувають на карантині та прагнуть весело і з користю провести час з дітьми. Запальний ролик Алекс опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Відомо, що в Лопес та Родрігеса є по двоє дітей від колишній стосунків. Усі вони також взяли участь у зйомках відео. Вкінці на екрані з'явилася і сама Лопес. Вона танцювала у домашньому вбранні, без макіяжу, а волосся зібрала у пучок.

Усі охочі можуть приєднатися до флешмобу та опублікували свої сімейні відео в мережі. Це хороша альтернатива прогулянці в парку, де ви можете натрапити на небезпечне та підступне захворювання – коронавірус.

Зазначимо, станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні. Найбільше хворих зафіксовано на Буковині. Кількість смертельних випадків від коронавірусу у світі перевищила 10 000 осіб. Загалом у світі понад 247 000 підтведжених випадків, понад 88 000 людей одужали. Людей закликають дотримуватися карантину та залишатися вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу