Наречений Скарлетт Йоханссон вперше прокоментував майбутнє весілля

Голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон та сценарист Колін Джост перебувають в епіцентрі всіх світових новин. В кінці травня 2019 року пара оголосила про заручини, не надавши жодних деталей щодо майбутнього свята. Тепер же 37-річний Колін Джост вперше вирішив прокоментувати весілля зі Скарлетт Йоханссон.

Як повідомляє видання People, своїми думками про майбутнє весілля Колін Джост поділився у програмі Saturday Night Live. Ведучі звернули увагу на обручку Скарлетт Йоханссон під час одного з фестивалів, тому запитали у чоловіка про походження дорогоцінності. На це питання Колін Джост вирішив не відповідати, однак вперше розповів про майбутнє весілля.

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"Так, я одружуюся, і це якесь божевілля! Я так довго боявся освідчення. Річ у тому, що кожен раз люди, які тільки одружилися або готувались до цього, говорили мені: "О боже! Ти повинен це зробити! Що може піти не так?" При цьому мої приятелі, які одружені вже понад 5 років, просили мене не поспішати зі шлюбом і відмовляли заводити дітей", – зізнався Колін Джост.

Голлівудський сценарист додав, що саме Скарлетт Йоханссон змінила його ставлення до одруження. Відтак Колін Джосмт переконує, що абсолютно готовий до цього важливого кроку.

Що відомо про стосунки Скарлетт Йоханссон і Коліна Джоста?Про роман між акторкою та письменником-сценаристом заговорили ще навесні 2017 року. Проте Скарлетт Йоханссон і Коліну Джосту вдавалося зберігати свої стосунки в таємниці, відтак підтвердження факту, що вони насправді зустрічаються, фанати отримали аж наприкінці 2017-го.



Освідчення відбулось в такій же таємничості від ЗМІ. Невідомо, коли та як Колін Джост зробив пропозицію Скарлетт Йоханссон, однак у травні 2019-го зірки підтвердили чутки про заручини. Акторка прийшла на фестиваль Comic Con з дорогоцінною каблучкою, на якій виднівся чималий камінь.



Для 37-річного Коліна Джоста шлюб з актрисою стане першим, а от сама Скарлетт Йоханссон піде під вінець вже втретє.