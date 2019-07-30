Наречений Скарлетт Йоханссон вперше прокоментував майбутнє весілля

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Колін Джост прокоментував заручини зі Скарлетт Йоханссон
Колін Джост прокоментував заручини зі Скарлетт Йоханссон / www.goalcast.com

Голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон та сценарист Колін Джост перебувають в епіцентрі всіх світових новин. В кінці травня 2019 року пара оголосила про заручини, не надавши жодних деталей щодо майбутнього свята. Тепер же 37-річний Колін Джост вперше вирішив прокоментувати весілля зі Скарлетт Йоханссон.

Як повідомляє видання People, своїми думками про майбутнє весілля Колін Джост поділився у програмі Saturday Night Live. Ведучі звернули увагу на обручку Скарлетт Йоханссон під час одного з фестивалів, тому запитали у чоловіка про походження дорогоцінності. На це питання Колін Джост вирішив не відповідати, однак вперше розповів про майбутнє весілля. 

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"Так, я одружуюся, і це якесь божевілля! Я так довго боявся освідчення. Річ у тому, що кожен раз люди, які тільки одружилися або готувались до цього, говорили мені: "О боже! Ти повинен це зробити! Що може піти не так?" При цьому мої приятелі, які одружені вже понад 5 років, просили мене не поспішати зі шлюбом і відмовляли заводити дітей", – зізнався Колін Джост. 

Голлівудський сценарист додав, що саме Скарлетт Йоханссон змінила його ставлення до одруження. Відтак Колін Джосмт переконує, що абсолютно готовий до цього важливого кроку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений POPSUGAR (@popsugar)

Що відомо про стосунки Скарлетт Йоханссон і Коліна Джоста?Про роман між акторкою та письменником-сценаристом заговорили ще навесні 2017 року. Проте Скарлетт Йоханссон і Коліну Джосту вдавалося зберігати свої стосунки в таємниці, відтак підтвердження факту, що вони насправді зустрічаються, фанати отримали аж наприкінці 2017-го.

Освідчення відбулось в такій же таємничості від ЗМІ. Невідомо, коли та як Колін Джост зробив пропозицію Скарлетт Йоханссон, однак у травні 2019-го зірки підтвердили чутки про заручини. Акторка прийшла на фестиваль Comic Con з дорогоцінною каблучкою, на якій виднівся чималий камінь.

Для 37-річного Коліна Джоста шлюб з актрисою стане першим, а от сама Скарлетт Йоханссон піде під вінець вже втретє.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Скарлетт Йоханссон Зіркові весілля
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