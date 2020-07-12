Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" прокоментувала новий формат шоу "Холостячка", головною героїнею якого стане Ксенія Мішина. Даша Ульянова вважає ідею реаліті справедливою і рівноправною та заявила, що з нетерпінням чекає на вихід сезону.

Вже восени на екранах з'явиться шоу "Холостячка", у якому за серце української акторки Ксенії Мішиної боротимуться чоловіки. Даша Ульянова не з чуток знає про непрості умови проєкту й на особистій сторінці в інстаграмі висловила власну думку щодо нового формату.

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Дівчина зізнається, що чекає на прем'єру проєкту, адже нарешті завойовувати увагу й прихильність красуні будуть чоловіки. Як припускає Даша, саме вони будуть планувати побачення й залицятися. Це неймовірно потішило як глядачів, так і переможницю "Холостяка", адже нове реаліті-шоу доводить рівноправність жінок і чоловіків у стосунках.

Мені ця ідея здається дуже крутою і, як мінімум, чесною і справедливою ​​у ставленні до жінок. Нарешті рівноправність,

– прокоментувала Даша Ульянова.

Гімнастка оголосила, що буде підтримувати героїню "Холостячки" й спокійно сприйматиме її поцілунки на побаченнях. Проте дівчина прогнозує, що на Ксенію Мішину може звалитися шквал осуду за флірт з учасниками, адже суспільство значно лояльніше реагує на романи чоловіків, аніж жінок.

"Я за рівноправність, я за те, щоб жінка також вибирала. І нехай головна героїня робить все, що хоче, аби була щаслива і зустріла в результаті свою справжню любов", – аргументувала переможниця "Холостяка".

Даша Ульянова розповіла, що їй цікаво поспостерігати, як Ксенія Мішина буде проявляти свою симпатію до претендентів на її серце: якщо холостяк вручав троянди на церемонії, то що даватиме чоловікам холостячка. Не менш інтригуюче для дівчини, як учасники будуть коментувати вчинки одне одного поза камерами, та чи плакатимуть після вильоту.