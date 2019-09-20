Народила дівчинку за 15 хвилин, – Санта Дімопулос розповіла про пологи у Монако

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка стала мамою вдруге 14 вересня 2019 року, розповіла про свої пологи у Монако.

Дімопулос активно веде свій блог на сторінці в Instagram, у якому розповідає підписникам про те, як проходила її вагітність, як вона обирала, де народжувати, а також багато інших подробиць щодо материнства.

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Санта опублікувала нове фото з ніжками новонародженої дівчинки у рожевому одязі. Співачка наразі не повідомила імені своєї дочки, але зазначила, що народила її за 15 хвилин вагою понад чотири кілограми без єдиного розриву. Як зізналася зіркова мама, вона щаслива через те, що вирішила народжувати другу дитину у Монако. Дімопулос раніше згадувала негативний досвід перших пологів в Україні.

Лікарі хотіли викликати жінці перейми 15 вересня, однак вони природно почалися днем раніше. "Чи то малятко злякалося стимуляції, а може я нервувала трохи, але процес пішов. Лікар відправив додому збиратися і сказав, що побачимося дуже скоро.Так і сталося. Я прийняла душ, переодяглася і ми поїхали в пологовий будинок", – розповіла зірка.

Дімопулос також зізналася, що боялася епідуральної анестезії. Чоловік жінки Ігор Кучеренко був з дружиною на пологах та підтримував. "Десь на 4 потуги у нього округлилися очі і він сказав – не маленька! Народила я мою дівчинку за 15 хвилин", – додала Санта.

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Але все пройшло відмінно! Ніякого болю (від епідуральної анестезії, – LifeStyle 24), лише трохи неприємно. Мені в руки дали "чарівний пульт", натискаючи на кнопку якого я могла сама себе додавати анестезії, якщо відчувала потребу. Я навіть встигла поспати, акушерка заходила кожні 30-40 хвилин і перевіряла розкриття. Навколо повний спокій: медитативна музика, приглушене світло, жодної суєти,

– описала свої пологи знаменитість.