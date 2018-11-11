Нас не спіймали, – Монатік розповів про зйомки романтичного кліпу "Зашивает душу"

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Монатік
Монатік / Скріншот

Нещодавно співак Монатік підкорив мережу новим кліпом "Зашивает душу". У кадрі артист постав із моделлю, з якою провів захопливий день у Венеції.

У програмі "Світське життя" Монатік відверто зізнався, що його дружина навряд чи ревнувала до красуні, яка ззовні дуже схожа на неї. За словами артиста, він ніколи не давав приводів для недовіри. 

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"Можливо, десь щось проскакувало, але навряд чи ревність. Адже я не даю жодного приводу. Ми максимально розуміємо, що таке професія, а що таке особисте життя. А в особистому житті я, принаймні мені так здається, не давав приводу для ревнощів", – розповів Монатік. 

Співак зізнався, що його дружина Ірина Демічева при перегляді кліпу "Зашивает душу" могла згадати їхні романтичні прогулянки та поностальгувати за минулим. За словами Монатіка, у ролику режисер Таня Муіньо фактично зобразила його історію кохання. 

Життя, тільки трішки гіперболізоване задля кадру. Звичайно ми не стрибаємо в канали Венеції, хоча ми могли б,
– додав Монатік. 

Окрім цього, артист прокоментував порушення закону, на яке Монатік пішов задля ефектного кадру. У кліпі співак з моделлю пірнув у канал Венеції, за що міг отримати чималий штраф. Та не тільки грошова компенсація загрожувала Монатіку: часто канали дуже забруднені, від чого в італійському містечку стоїть неприємний запах.

"Я в дитинстві купався в річці Стир. В принципі я не бридлива людина і це ж не класно буде, якщо вони туристам скажуть, що туди можна пірнати. По-друге, там штраф 500 євро за такі стрибки. Але ми не платили, нас не спіймали", – розповів Монатік. 

Дивіться відео кліпу Монатіка "Зашивает душу":

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Монатік
Джерело: Lifestyle
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