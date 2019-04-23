Наша нація готова до змін, – Андрій Хайат вперше прокоментував фінал "Голосу країни 9"

Один із фаналстів 9 сезону "Голосу країни" Андрій Хайат заговорив про останній завершальний ефір шоу. Учасник команди Тіни Кароль подякував наставниці, слухачам, а також прокоментував ставлення народу до його неординарної подачі фольклору.

У неділю, 21 квітня, відбувся фінал одного з наймасштабніших вокальних шоу "Голос країни 9". За перемогу у проекті боролися четверо учасників, одним з яких був львів'янин Андрій Хайат. Хлопець, якому не вдалося потрапити до фіналу Нацвідбору Євробачення-2019, у музичному шоу "Голос країни" зміг дійти до завершального етапу і запекло боровся за перемогу.

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На жаль, отримати бажану статуетку йому Андрію Хайату не вдалося, але от серця мільйонів слухачів він точно зміг підкорити. Сьогодні, 23 квітня, фіналіст проекту вперше звернувся до фанатів на своїй сторінці в Instagram. Хлопець запевнив, що 5 місяців на проекті були для нього найщасливішими і назавжди змінили його життя.

Що я відчуваю? Гордість. Гордість та вдячність УСІМ, хто приклав свою руку до створення цієї магії. Якби не Сергій Могилевський, Руслан Квінта, Завадюк Володимир та Ольга Слонь, ви б ніколи не познайомились з тим KHAYATом, яким ви мене знаєте,

– написав на початку звернення Андрій Хайат.

Після чого окрему подяку написав Тіні Кароль, своєму музичному наставнику і зірковій тренерці проекту "Голос країни".

Тіна Кароль – моя "творча мама", головна постать для мене на цьому шляху, яка повірила в мене, вклала частку своєї душі та змусила усвідомити, що я здатен перевертати гори,

– написав фіналіст, доповнивши подяку емоджі у формі серця.

І на завершення львів’янин подякував глядачам, слухачам і всім, хто його підтримував.

І найголовніше... Мої однодумці, глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені та надавали мені можливість виконувати свою місію на проекті – ви є моя найбільша сила, найголовніший здобуток, який допомагає мені еволюціонувати та рухатись далі! "Голос країни" надав мені чіткі координати: наша нація готова до змін, готова ризикувати, експериментувати,

– написав Андрій Хайат.

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