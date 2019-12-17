Наша сім'я не була здоровою, – Шарліз Терон розповіла, як її мама вбила батька

Голлівудська акторка Шарліз Терон ошелешила прихильників розповіддю про смерть свого батька. Знаменитість відверто зізналась, що її мама вбила чоловіка в цілях самооборони. На час смерті Шарліз було 15 років.

Як повідомляє People, спогадами акторка поділилась під час спілкування з журналістами в рамках презентації фільм "Секс-бомба". Сталось це у Нью-Йорку, коли преса поцікавилась у Шарліз Терон, які в неї плани на майбутнє та які особисті драми допомогли їй майстерно зіграти роль жертви секс-скандалу.

Відверто: 44-річна Шарліз Терон зізналася, що ніколи не хотіла вийти заміж

Акторка зізналась, що у 15 років втратила батька. Його смерть стала справжнім полегшенням для всієї сім'ї, адже чоловік мав алкогольну залежність та перетворював життя своїх рідних на пекло. В один з вечорів її мама Герда змушена була вбити чоловіка, щоб захистити себе і Шарліз Терон.

"Мій батько був хворою людиною. Він був алкоголіком все моє життя – я не знала його іншим. Це була досить безнадійна ситуація, в якій застрягла наша сім'я. Кожен день непередбачуваний, коли ти живеш з алкоголіком, і це почуття залишається з тобою всередині на все життя. Я думаю, що наша сім'я була не зовсім здоровою. Звичайно, все це позначилося на нас, залишило свої сліди в наших душах. Я б хотіла, щоб те, що сталося тієї ночі, ніколи б не сталося", – пригадала Шарліз Терон.



Шарліз Терон з мамою Гердою / The Daily Mail

Окрім цього, акторка розповіла, що саме трапилось тієї ночі. Шарліз Терон зізналась, що п'яний батько прийшов додому з пістолетом та намагався вбити її маму. Вони вирішили сховатись в кімнаті акторки та зачекати, коли чоловік вгамується та піде спати. Однак батько Шарліз почав стріляти у двері, тому Герді Якобі не залишалось вибору.

Мій батько був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах, коли зайшов до хати з пістолетом. Моя мама і я були в моїй спальні і тулилися до дверей. Він просто вистрілив у двері три рази. Жодна з цих куль не влучила в нас, і це просто чудо. Але в цілях самооборони моя мама вирішила усунути цю загрозу,

– додала вона.

Наприкінці інтерв'ю Шарліз Терон заявила, що ніколи не соромилась цього епізоду свого життя. Маму вона вважає героїнею, яка віддано захищала свою дитину. Акторка зізналась, що її історія може надихнути інших жінок не замовчувати насилля в сім'ї та покидати кривдника до того, як той захоче вчинити розправу.

"Це насильство в сім'ї, і я поділяю цю історію, цю долю з багатьма людьми. Мені не соромно про це говорити, тому що я думаю, що чим більше ми говоримо про ці речі, тим більше розуміємо, що ми не самотні. Я думаю, для мене це завжди була історія про те, що це означає – вирости і жити поруч з людиною, яка страждає від залежності, і які наслідки це може мати", – пояснила Шарліз Терон.