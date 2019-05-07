Насправді це був трав'яний чай, – творці "Гри престолів" іронічно відреагували на ляп з кавою

Один з найдорожчих серіалів сучасності "Гра престолів" після двох років роботи над фіналом стрічки допустився курйозного кіноляпу. В 4 серії 8 сезону в одній зі сцен фанати помітили поряд з Емілією Кларк (Дейнеріс Таргарієн) стакан з кавою Starbucks. Розробники серіалу вже відреагували на кумедну помилку.

Для багатьох фанатів такий кіноляп став доволі визначальним. Адже після кількох років роботи над довгоочікуваним сезоном, на думку глядачів, такий недолік не можна було не помітити під час постпродакшину серіалу чи під час знімального серіалу.

Читайте також: Матір драконів і любителька кави зі Starbucks: у мережі знайшли кіноляп у "Грі престолів"

Втім, що сталось, то сталось. Новий кіноляп спричинив чимало "мемів" в мережі, а незапланована реклама Starbucks, ймовірно, зіграла кавовій компанії лише на руку. Однак, один з представників команди зазначив, що насправді, це була не кава, а трав'яний чай, передає Buzzfeed.



Напій Starbucks в одній зі сцен 4 серії 8 сезону "Гри престолів" / Скріншот

Латте в одному з епізодів з'явилося помилково. Насправді Дейнеріс замовляла трав'яний чай,

– іронічно відповів чоловік.

Не залишився осторонь коментарів і виконавчий продюсер серіалу Берні Колфілд: "Та ви й самі знаєте, що Вестерос – це перша місцевість, де з'явилися кав'ярні Starbucks". Творці проекту додали, що такі "проколи" є великою рідкістю у їхній роботі.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.